Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı - Son Dakika

Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı

25.03.2021 09:32

Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandıERZİNCAN'a yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken 239 köyün merkezlerle olan karayolu ulaşımı kesildi.

Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı

ERZİNCAN'a yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken 239 köyün merkezlerle olan karayolu ulaşımı kesildi.

Erzincan ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Erzincan'ın Erzurum, Sivas ve Gümüşhane ile bağlıntısı sağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı il düzeyinde 239 köy yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı. Erzincan İl Özel İdaresi bünyesinde ki 9 ekip karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan kar yağışı kenti bir anda beyaza bürüdü.

Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı

Erzincan, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şenol Güneş'in Şenol Güneş'in "Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" esprisi Erdoğan'ı kahkahaya boğdu AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın "asil-yedek üye" geleneği hayata geçirildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'ı aradı: O ne frikikti ya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'ı aradı: O ne frikikti ya         
09:31
Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar         
08:43
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız         
07:38
Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu         
00:14
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
Kızların tekme tokat kavgasını kimse ayıramadı! Evire çevire böyle dövdüler Kızların tekme tokat kavgasını kimse ayıramadı! Evire çevire böyle dövdüler         
18:12
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 10:03:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei