Erzincan'da Mart'ta karla mücadele - Son Dakika

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 50'e yakın köy yolu araç ulaşımına kapandı.



Erzincan'da aralıklı yağan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir merkezinde cadde ve sokaklarda zeminde kar tutmazken çatı ve bacalar beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde 50'ye yakın köy yolu araç ulaşımına kapandı. Hava sıcaklığının eksi derece düşmesi buzlanmalara neden oldu.



Özellikle köylerde yaşayan vatandaşlarla ilgili kurum ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.



Kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği, yer yer yoğun olması bekleniyor.



Buzlanma ve don uyarısı:



Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



Çığ uyarısı



Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. - ERZİNCAN