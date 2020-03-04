Erzincan'da Mehmetçiğe "zafer duası" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da Mehmetçiğe 'zafer duası' - Son Dakika

Erzincan'da Mehmetçiğe "zafer duası"

6 saat önce

'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Erzincan Boyacılar Camisi'nde sabah namazında hafızlık öğrencilerince Mehmetçiğe zafer duası edildi.

Erzincan'da Mehmetçiğe

'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Erzincan Boyacılar Camisi'nde sabah namazında hafızlık öğrencilerince Mehmetçiğe zafer duası edildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib'de düzenlenen 'Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek olmak için sabah namazında Erzincan Boyacılar Camisi'nde Kur'an kursu öğrencileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Pir-i Sami Kur'an Kursu öğrencileri tarafından okunan Fetih suresinin ardından kılınan sabah namazından sonra harekata katılan Mehmetçiğe destek olmak için eller semaya açılarak zafer duası edildi.


Birlik ve beraberlik içerisinde her sabah Mehmetçiklere dua için camilerde buluştuklarını söyleyen Halil Yıldız, "Erzincan'da tüm camilerde ve evlerimizde harekatın zaferle sonuçlanması için Fetih sureleri okuyoruz. Allah vatanımızdan, milletimizden ve devletimizden razı olsun. Bir arada olmak budur. Türkiye budur, Osmanlı budur, İslam budur. Yardım edenlerden Allah razı olsun. Allah şehitlerimizin analarına babalarına sabırlar versin. İnşallah sonumuz hayırlı olur. Muzaffer oluruz, inşallah galibiyetle döneriz. Dünyaya kendimizi ispatlamış oluruz. Allah'a inandığımız için inşallah zaferle sonuçlanacak. Türk milleti ve yardımseverlik budur. Allah devletimize zarar vermesin" diye konuştu.


Mehmetçiklere Fetih suresi okumak için geldiklerini ifade eden Kur'an kursu öğrencisi, "Pir-i Sami Kur'an kursundan geldik buraya İdlib'deki Mehmetçiklerimiz için, onlara Fetih Suresi okuduk. Rejime karşı hayırlı bir zafer kazanmaları için dua ettik. Bizler bu vatan için her şeyi yapmaya hazırız. Gerekse canımızla, kanımızla madden ve manen vatanı korumak için gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak için her şeyi yapmaya hazırız. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun" dedi. - ERZİNCAN

Bahar Kalkanı Harekatı, Erzincan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:06 Kaynak: İHA
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