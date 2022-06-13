Yönetmenliğini ve kurgusunu Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Biçici'nin yaptığı klipte, kentteki Girlevik Şelalesi ile Ekşisu Mesire Alanı gibi alanlarda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince dev Türk bayrağı açılmasına, karlı arazilerde operasyona giden komandolara, zeybek oynayan askerlere, jandarma asayiş ve trafik ekiplerinin denetimlerine, jandarmanın halkla ilişkilerine ve araçlarına ilişkin görsellere yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip - Son Dakika

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