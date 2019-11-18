Erzincan'da

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonla meme kanserine farkındalık oluşturmak için "Meme Kanseri Moral ve Motivasyon" programı organize edildi.



Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kanser Arama Tarama Merkezi (KETEM) tarafından düzenlenen etkinliğe Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın eşi Hatice Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Durkaya Ören ve STK temsilcileri katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, "Meme kanseri farkındalık etkinliği ve moral motivasyon etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. 12 yıldır hekim olarak hizmet veren bir üroloji doçenti olarak sayısız üroloji kanseri hastam oldu bunların tanrılarının tedavilerinin ve takipleri şu anda hala mevcut durumda yapıyorum. Bizim bu organizasyonu düzenlememizde ki amaç farkındalık oluşturmak ve meme kanseri ve diğer kanserlerin önemine vurgu yapmaktır. Sağlık Bakanlığımız politikaları gereği meme kanseri taramaları KETEM'de ücretsiz olarak meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanserlerde ücretsiz taramalar yapılıyor. KETEM'de son derece başarılı işlere imza atan mesai arkadaşlarımın daha önceki senelerde Erzincan ilimiz olarak Türkiye dereceleri var bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu farkındalığı umarım bu toplantı sonrası da az da olsa yaratabiliriz" diye konuştu.



"Kadınlarda görülen kanserlerin yüzde yirmi beşi meme kanseridir"



Hastalığın korkunun saldırılarını savuşturma yoluyla yaşandığını belirten Hatice Arslantaş, "Meme kanseri farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen programda sizlerle bir arada olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Sizleri sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Bu hayırlı ve anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İsmet Özel der ki "Dünyaya gelmek saldırıya uğramaktır." Doğan bebek, havanın ciğerlerine olan saldırısının verdiği acıyla haykırır. Soğuk saldırır bize, sıcak saldırır. Hastalığın, korkunun saldırılarını savuşturma yoluyla yaşarız. Yaşıyor olmak, savaşıyor olmaktan başka bir şey değildir. Yaşam mücadelemiz içinde bazen hesaplayamadığımız durumlarla hastalıklarla karşı karşıya geliriz. Bu durumlarda dirayetli olan, yeise kapılmayan bireyler bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkar. Ülkemizde meme kanseri tüm kanserlerin yüzde on ikisini oluşturmaktadır. Kadınlarda görülen kanserlerin yüzde yirmi beşi meme kanseridir. Hiç de küçümsenmeyecek bu oran karşısında tüm kadınlarımızın bilinçli olması, modern ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetlerinden yararlanılması kadınlarımızın bu hastalıktan korunmasında ve tedavi edilmesinde çok önemlidir. Şunu unutmayalım ki kadının hastalığı sadece bir kişiyi etkilememekte, eşini, çocuklarını kısacası ailesini de derinden etkilemektedir. Hal böyleyken şehrimizde uzun yıllardır hizmet veren Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinin tüm kadınlarımız tarafından bilinmesi gerekiyor. Çünkü meme kanserinde erken teşhis çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle özellikle de risk grubunda olan kadınlarımız düzenli kontrollerini yaptırdıklarında bu hastalıkla mücadele daha kolay olacaktır" diye konuştu. - ERZİNCAN