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Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü

14.12.2021 20:32

Son dakika haberler... Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yoğun bakıma kaldırıldı.

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yoğun bakıma kaldırıldı.

Erzincan merkezde alkol koması nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişiden H.B. hayatını kaybetti A.G. de yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. A.G.'nin görme yetisini kaybettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

(Ahmet Akbuğa - Emin Ferhat Sevilir/İHA)

Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü
Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü
Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü
Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan, Alkol, Gazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü - Son Dakika


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