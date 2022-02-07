Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Dışarıda içki içtikten sonra Mengüceli Mahallesi'ndeki evine dönen H.Y, bir süre sonra rahatsızlandı.
H.Y'nin durumunu gören yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Ekipler ilk müdahalesinin ardından H.Y'yi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
H.Y, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika