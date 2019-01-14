Erzincan'da Metruk Bina Yangını
23 dakika önce
Erzincan Yoğurtlu beldesinde metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Erzincan Yoğurtlu
beldesinde metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Sancak Mahallesinde bulunan metruk binada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Binada çıkan yangın kısa sürede büyürken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise hasara neden olan yangının çıkış nedeni ve hasar tespitiyle ilgili çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:19 Kaynak: AA
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