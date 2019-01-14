Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Metruk Bina Yangını

Erzincan'da Metruk Bina Yangını

23 dakika önce

Erzincan Yoğurtlu beldesinde metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.

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Erzincan Yoğurtlu beldesinde metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.


Alınan bilgiye göre, Sancak Mahallesinde bulunan metruk binada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binada çıkan yangın kısa sürede büyürken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise hasara neden olan yangının çıkış nedeni ve hasar tespitiyle ilgili çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:19 Kaynak: AA

Yoğurtlu, Erzincan, Güncel
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