Metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

Evde organizatör tarafından kötü koşullarda muhafaza edilen 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Akşemsettin Mahallesinde metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyrukluların kaldığı evi takibe aldı.

Erzincan 'da metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 52 düzensiz göçmen yakalandı.

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