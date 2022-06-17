İddiaya göre, Diyarbakır 'dan çobanlık yapmak için kente gelen kardeşlerden S.Ş, ilçeye bağlı Kabataş köyü Karadağ mevkisindeki yaylada abisi S.Ş'yi hareketsiz buldu.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Kemaliye, Erzincan, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da meydana gelen şüpheli ölümde 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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