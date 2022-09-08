Bahçe duvarını aşıp binaya çarptı - Son Dakika
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Bahçe duvarını aşıp binaya çarptı

08.09.2022 08:55

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir araç bahçe duvarını aşıp binaya çarparak durabildi.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir araç bahçe duvarını aşıp binaya çarparak durabildi.

Erzincan'da gece saatlerinde Ergenekon mahallesi Şehit Polis Orhan Dilekçi caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, F. D. idaresinde ki 24 AAP 832 plakalı araç ile H.H., yönetimindeki 24 EU 018 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 24 AAP 832 plakalı araç önce bahçe duvarına çarparak duvarı yıktıktan sonra binaya çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçe duvarını aşıp binaya çarptı - Son Dakika

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