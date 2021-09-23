Erzincan'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Selahattin E'nin kullandığı 24 EV 595 plakalı tır, Erzincan- Sivas kara yolunun Çukurkuyu Beldesi Bozyazı Mahallesi kavşağında, Onur A. idaresindeki 24 AAP 235 plakalı otomobil ve İbrahim Y. yönetimindeki 24 FE 250 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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