Son Dakika Haberleri: Erzincan'da MHP'li Bekir Aksun Kazandı

Erzincan'da MHP'li Bekir Aksun Kazandı

25 dakika önce

Erzincan'da seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kazandı.

Erzincan'da MHP'li Bekir Aksun Kazandı, System.String[]
Erzincan'da seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kazandı.

162 bin 190 seçmen için 984 sandıktan 9'unun seyyar, 1 tanesinin cezaevinde kurulduğu Erzincan'da sandıkların büyük kısmı açıldı. Sandıkların yüzde 90'ının açılması ile kentte MHP seçmeni sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu. Resmi olmayan sonuçlara göre Erzincan Belediye Başkanlığında MHP adayı Bekir Aksun yüzde 42.27, AK Partili Cemalettin Başsoy yüzde 32 .71, CHP'li İsmail Taş yüzde 23.15 oy aldı. Resmi olmayan bu sonuçlara göre MHP'nin Belediye Başkan adayı Bekir Aksun yeni başkan seçildi.

İlçelerde ise 3 ilçede MHP kazanırken, 4 ilçede AK Parti kazandı. Kemah, Kemaliye ve Otlukbeli'de MHP, Çayırlı, İliç, Refahiye ve Üzümlü'de ise AK Parti kazandı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:43 Kaynak: İHA

Politika
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