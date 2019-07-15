Son Dakika Haberleri: Erzincan'da "Milli Birlik" yürüyüşü
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Erzincan'da "Milli Birlik" yürüyüşü

6 saat önce

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapılarak bir dizi etkinlik düzenlendi.

Erzincan'da
Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapılarak bir dizi etkinlik düzenlendi.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Milli Birlik yürüyüşü yapıldı. Eski otogar kavşağında toplanan Erzincanlılar, Dörtyol Cumhuriyet meydanına Mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program protokol tarafından anı defterinin imzalanması, sala okunmasıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmaları sonrasında günün anlam ve önemine binaen şiir ve yazıların okunması, sine vizyon gösterisiyle devam eden programda gecenin ilerleyen saatlerine kadar demokrasi nöbeti tutuldu. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:27 Kaynak: İHA
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