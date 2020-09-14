Erzincan'da minibüs içerisinde 16 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da minibüs içerisinde 16 yabancı uyruklu yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 16 sığınmacı yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 16 sığınmacı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent genelinde yurda yasa dışı yollardan giren sığınmacılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında durumundan şüphelendikleri ve plakası açıklanmayan E.A. yönetimindeki minibüsü durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde batı illerine gitmek üzere yola çıktığı belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 sığınmacıyı yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü ile araçta bulunan S.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen sığınmacıların işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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