Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

51 dakika önce

Erzincan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Erzincan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

İlker Macit'in kullandığı 24 EP 699 plakalı minibüs, Halitpaşa Caddesi SGK kavşağında Faruk Yılmaz idaresindeki 24 DF 044 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak, durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra eşi Yasemin, çocukları Zeynep Ülkü ve Betül Bengü Yılmaz ile minibüsteki Ali Tarık Demirel yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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