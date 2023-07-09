Erzincan'da Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı

09.07.2023 08:47

Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen minibüs kazasında, akraba oldukları öğrenilen 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Kazada, çocukların da bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Minibüstekilerin düğün için İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri belirtildi.

Erzincan'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, akraba olduğu öğrenilen 4 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'da Erzurum'a döndükleri öğrenildi.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Süleyman Ö. idaresindeki 25 ACY 505 plakalı minibüs, Erzincan- Sivas kara yolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ 10 KİŞİ YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

DÜĞÜN İÇİN GİTTİKLERİ İSTANBUL'DAN DÖNÜYORLARDI

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzincan'da Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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