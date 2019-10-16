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Erzincan'da minik öğrenciler gıda denetimi yaptı

49 dakika önce

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine minik gıda denetçisi kimlik kartı verilerek marketlerde denetim yaptırıldı.

Erzincan'da minik öğrenciler gıda denetimi yaptı, System.String[]

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine minik gıda denetçisi kimlik kartı verilerek marketlerde denetim yaptırıldı.


Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, ilkokul öğrencilerine "16 Ekim Dünya Gıda Günü" olması dolayısıyla gıda güvenirliliği, yeterli ve dengeli beslenme, gıda zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler, gıda ve personel hijyeni, yaşanan olumsuzluklarda Alo-174 Gıda Hattı'nın kullanılması ve gıda satış noktalarından ürün satın alınmasında dikkat edilecek hususlarda slayt sunumu eşliğinde teorik eğitim verilerek minik gıda denetçisi kimlik kartları verildi.


Eğitimin ardından Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi personelleri minik gıda denetçileri ile birlikte marketlerde gıda denetimi yaptı.


Verilen eğitimden sonra öğrencilerin alış veriş yaparken daha dikkatli olacaklarını ifade eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise sizlerde artık birer minik gıda denetçisi oldunuz, bundan böyle ailenizle yapacağınız gıda alışverişinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini, olumsuz bir durumda nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğrendiniz" dedi. - ERZİNCAN

Dünya Gıda Günü, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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