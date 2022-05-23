Erzincan'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

23.05.2022 18:17
Erzincan'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Üzümlü ilçesi Altınbaşak beldesinde iki kişiye ait motosikletlerin çalındığı ihbarı üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek yaptıkları araştırmada Ö.K. ve E.K'nin eşkalini belirledi.

Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin evlerince yaptıkları aramada bir çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.K. ve E.K, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erzincan'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
Erzincan'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Altınbaşak, Jandarma, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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