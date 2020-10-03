Erzincan'da motosikletin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Erzincan'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

İsmail Tosun'un kullandığı 34 TV 3920 plakalı motosiklet, Erzincan- Sivas kara yolunun Doğa Koleji mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Zeytun Çorlu'ya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile Çorlu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Zeytun Çorlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.