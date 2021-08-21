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Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla 3 cemevinde aşure dağıtılıyor - Son Dakika

Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla 3 cemevinde aşure dağıtılıyor

21.08.2021 13:12
Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla 3 cemevinde aşure dağıtılıyor, System.String[]

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında muharrem ayı dolayısıyla 3 cemevinde 10 bin kişilik aşure dağıtımına başlandı.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında muharrem ayı dolayısıyla 3 cemevinde 10 bin kişilik aşure dağıtımına başlandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte, 6 kazanda pişirilen aşure, vatandaşlara ikram ediliyor.

Gün boyunca Merkez, Geçit ve Ulalar cemevlerindeki bahçelerde ikram edilecek aşureler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek dağıtılıyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin en büyük hasretlerinden birinin birlik ve beraberlik olduğunu, aşure günlerinin de buna katkı sunduğunu söyledi.

"Biz tarihten bu yana hep hoşgörünün, birbirini sevmenin ve birbirine yardımcı olmanın kültürünü yaşamış, o kültürü de dünyaya yaymış, sadece kendi inancım da kendi milliyetinde olanlar değil yabancıya da o gözle bakmış bir şuurun, şiarın insanlarıyız" diyen Makas, şöyle devam etti:

"Anadolu Alperenleri, Yunus Emreleri, Hacı Bektaş Veli Hazretleri hoşgörüyü ve birbirimizi sevmeyi anlatmış, onun pik yaptığı kültür malumunuz Alevi kültürümüzdür. Ben Erzincan'daki bu birlik beraberliğinizden dolayı canı gönülden teşekkürlerimi sunarım. İyi ki varsınız, varlığınız bize güç, varlığınız 80 vilayete örnek. Anadolu insanı zaten kucaklaşmış vaziyette ama Erzincan diğer illere göre bunu çok çok daha üst düzeyde yaşıyor."

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Sadık Düzgün de muharrem orucunun Adem Peygamber'den beri tutulduğunu belirterek, aşure ikramının akşama kadar süreceğini dile getirdi.

Muharrem ayının ülkeye ve dünyaya barış getirmesini dileyen Düzgün, Türkiye'nin barış ve refahı için birlik olmanın önemini vurguladı.

Konuşmalar sonrası Vali Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu ve Düzgün, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla 3 cemevinde aşure dağıtılıyor
Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla 3 cemevinde aşure dağıtılıyor
Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla 3 cemevinde aşure dağıtılıyor
Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla 3 cemevinde aşure dağıtılıyor
Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla 3 cemevinde aşure dağıtılıyor

Hacı Bektaş Veli, Erzincan, Jandarma, Cemevi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla 3 cemevinde aşure dağıtılıyor - Son Dakika


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