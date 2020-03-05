Erzincan'da muhtar adayının öldürülmesine ilişkin davada karar - Son Dakika
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Erzincan'da muhtar adayının öldürülmesine ilişkin davada karar

6 saat önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bıçaklı kavgada muhtar adayını öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan baba ve oğlu, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan'da muhtar adayının öldürülmesine ilişkin davada karar, System.String[]

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bıçaklı kavgada muhtar adayını öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan baba ve oğlu, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Gıyasettin ve oğlu Seyfettin Küçük, taraf avukatları ile öldürülen muhtar adayı İsmail Şimşek'in kızı Havva Işık ve yakınları katıldı.

Adliye ve salon çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmada esas hakkındaki görüşünü yineleyen savcı, KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüler ve dosya kapsamındaki deliller ile sanıkların Şimşek'i öldürdüğünün sabit olduğunu kaydetti.


Sanıkların "kasten öldürme" suçundan 12'şer yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını isteyen savcı, tutukluluk hallerinin devamı talebini yeniledi.

Maktulün kızı Havva Işık da sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar, önceki beyanlarını tekrarlayarak, beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olay


Mercan beldesinde 12 Mart 2019'da iki grup arasında adaylık nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan muhtar adayı İsmail Şimşek hastanede hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Tutuklanan Gıyasettin ve oğlu Seyfettin Küçük hakkında dava açılmıştı.

Tercan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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