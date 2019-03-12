Erzincan'da Muhtar Adayları Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
51 dakika önce
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde muhtar adayları arasında kavga çıktı.
Erzincan
'ın Tercan
ilçesine bağlı Mercan beldesinde muhtar adayları arasında kavga
çıktı. Olayda bir muhtar adayı hayatını kaybetti.
Olay Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün tartışan iki muhtar adayı bugün karşılaşınca önce sözlü daha sonra ise yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanan arbedede İsmail Şimşek
(45) isimli muhtar adayı başka bir muhtar adayı tarafından kesici aletle yaralandı. Ağır yaralanan İsmail Şimşek, 112 acil sağlık ekiplerince Tercan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaşanan olay sonrası soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:02 Kaynak: İHA
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