Erzincan'da, muhtar traktörün altında kalarak can verdi - Son Dakika

Erzincan'da, muhtar traktörün altında kalarak can verdi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde uçuruma devrilen traktörün altında kalan Şahaloğlu köyü muhtarı Ergün Gündüz (52) hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde uçuruma devrilen traktörün altında kalan Şahaloğlu köyü muhtarı Ergün Gündüz (52) hayatını kaybetti. Bir süre kendisinden haber alınamayan Ergün Gündüz'ün yakınları jandarmayı arayarak bilgi verdi. Gündüz'ü aramaya çıkan jandarma ekipleri Ürkütlü mevkiinde uçuruma devrilen traktörü fark edince AFAD ekipleri ile birlikte Ergün Gündüz'ün cansız bedenine ulaştı. Jandarma ve AFAD ekipleri Gündüz'ün cenazesini çıkardı. Cenaze Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

YORUMLAR (1) Erol kılavuzoğlu: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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