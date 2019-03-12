Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Muhtarlık Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erzincan'da Muhtarlık Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

42 dakika önce

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada 1 muhtar adayı öldü, 2 kişi de yaralandı.

Erzincan'da Muhtarlık Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada 1 muhtar adayı öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay, Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde meydana geldi. Beldeye 5 kilometre uzaklıktaki Gökçe köyünde muhtar adayı olan İsmail Şimşek ile rakibi A.Y.'yi destekleyenler dün akşam kavga etti. Kavga, köylülerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Ancak taraflar bugün beldede yeniden karşı karşıya geldi. A.Y.'nin destekçileri S.K. ve M.K.'nin bıçak, İsmail Şimşek'in çekiç kullandığı kavga sırasında muhtar adayı, bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Kırılan cam ile birlikte düşen İsmail Şimşek ağır yaralandı. Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası çiftçi İsmail Şimşek, hayatını kaybetti. Yaralanan S.K. ve M.K. ise Çayırlı Tercan Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Yaşanan olayın büyümemesi için jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Timi tarafından beldede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

(Adem Küçükkaya/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:12 Kaynak: İHA

Tercan, Erzincan, Güncel
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