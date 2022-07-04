Erzincan'da Murat Dalkılıç konserine gidenler büyük sürpriz yaşadı! Sahneye çıkan Binali Yıldırım türkü söyledi - Son Dakika
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Erzincan'da Murat Dalkılıç konserine gidenler büyük sürpriz yaşadı! Sahneye çıkan Binali Yıldırım türkü söyledi

04.07.2022 09:44

Erzincan'da düzenlenen Murat Dalkılıç konserine gidenler, sahnede bir anda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı görünce kısa süreli bir şok yaşadılar. "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söyleyen Yıldırım, davetlilerden alkış aldı. Seyircilerin "Bir daha, bir daha" ısrarı sonrası Yıldırım, "Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor." esprisiyle eğlenceli anlar yaşattı.

Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi sahneye çıkan Binali Yıldırım, "Erzincan'a girdim ne güzel bağlar" ile "Uzun ince bir yoldayım" türkülerini seslendirdi.

Herkes Murat Dalkılıç'ı beklerken sürpriz yapıp sahneye çıkan Binali Yıldırım türkü söyledi

"BİR DAHA BİR DAHA" DİYE ISRAR ETTİLER

Seyircilerin "Bir daha, bir daha" diye ısrarının ardından Yıldırım, "Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor." şeklinde karşılık verdi. Daha sonra seyirciyle "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyleyen Yıldırım'a Erzincan Valisi Mehmet Makas da el işlemesi bakır kupa hediye etti.

Herkes Murat Dalkılıç'ı beklerken sürpriz yapıp sahneye çıkan Binali Yıldırım türkü söyledi

KONSERDE EVLİLİK TEKLİFİ

Yıldırım, bakır kupayı havaya kaldırıp sahnenin karşısında duran gençlere verdi. Havai fişek gösterisi sonrası sahneye çıkan Abdullah Çiçek de kız arkadaşı Cansel Akpınar'a, evlilik teklifinde bulundu. "Evet" cevabını alan genç, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan nikah şahidi olma sözü aldı.

Herkes Murat Dalkılıç'ı beklerken sürpriz yapıp sahneye çıkan Binali Yıldırım türkü söyledi

MURAT DALKILIÇ UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATTI

Konser, Murat Dalkılıç'ın konseriyle devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konserde Erzincanlılar eğlenceye doydu.

Herkes Murat Dalkılıç'ı beklerken sürpriz yapıp sahneye çıkan Binali Yıldırım türkü söyledi
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Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Murat Dalkılıç, AK Parti, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Murat Dalkılıç konserine gidenler büyük sürpriz yaşadı! Sahneye çıkan Binali Yıldırım türkü söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Murat Dalkılıç konserine gidenler büyük sürpriz yaşadı! Sahneye çıkan Binali Yıldırım türkü söyledi - Son Dakika
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