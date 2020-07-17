Erzincan'da müşteri ile market sahibi kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika

Erzincan'da müşteri ile market sahibi kavgası kameraya yansıdı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir market sahibi ile müşterinin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir market sahibi ile müşterinin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in saçları kazındı
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti


Olay saat 14.40 sıralarında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Kavgada market sahibi hastanelik oldu. Market Sahibi H.B., hastaneye kaldırıldıktan sonra olayı şu şekilde anlattı; "Eleman geldi dışarıdan, daha önce de marketteki elemanları rahatsız ediyordu. Markete geldi hoş geldin dedim. Market elemanlarına rahatsızlık verince bende dışarı çıkmasını istedim. Polisi aradım çıkmayınca müdahale ettim gerisini hatırlamıyorum"


Polis, kavgaya karışan müşteriyi ifadesini almak üzere karakola götürdü. - ERZİNCAN

Erzincan, Üzümlü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 08:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da müşteri ile market sahibi kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:52 Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in saçları kazındı 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:30 Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım 12:45 Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı 12:43 3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor 11:45 Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı 11:14 Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı 11:02 AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in saçları kazındı
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
14:30
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
13:45
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
13:28
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
13:23
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
13:23
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 15:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da müşteri ile market sahibi kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]