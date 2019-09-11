Son Dakika Haberleri: Erzincan'da nakliyeciler arasında kavga: 6 yaralı
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Erzincan'da nakliyeciler arasında kavga: 6 yaralı

1 saat önce

Erzincan'da nakliyeciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da nakliyeciler arasında kavga: 6 yaralı, System.String[]

Erzincan'da nakliyeciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Karaağaç Mahallesi'nde nakliyecilerin bulunduğu alanda Ercan G. (37) ile Yusuf Ş. ve Tolgahan Ş. arasında bilinmeyen denenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Ercan G, Deniz N, Veli M, Yusuf Ş, Muhlis Ş ve Tolgahan Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ercan G. ile Deniz N'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Karaağaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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