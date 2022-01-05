Erzincan'da "Narkorehber" faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika

2017 yılı içerisinde çalışmaları tamamlanarak hayata geçirilen "Narkorehber" Erzincan'da vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Erzincan'da Kasım 2020 tarihinde hayata geçirildi ve 2021 yılı içerisinde polis ekiplerince faaliyetlerine devam etti. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadelede anne desteğinden hareketle başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında; 01-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan Narkorehber faaliyetleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören anne ve anne adayları, sürücü kurslarında eğitim alan vatandaşlar, meslek edindirme kurslarında ki kursiyer anne ve anne adayları, Kur'an kurslarında bulunan kursiyer anne ve anne adayları, kentte çeşitli kademelerdeki okullarda görevli öğretmen ve idareciler ile öğrenci velileri ve özel güvenlik görevlileri olmak üzere toplamda 45 Narkorehber faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu faaliyetlerde, bin 333'ü anne ve anne adayı olmak üzere toplam bin 558 kişiye ulaşıldı. Bu kişilere madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Ayrıca ekipler "UYUMA" uygulaması da vatandaşlara anlatılarak telefonlarına kurulumunu sağlandı.

Bu bağlamda, 2021 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 210 Narkorehber faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, bu faaliyetler kapsamında 5 bin 534 anne ve anne adayı olmak üzere toplam 7 bin 612 kişiye proje hakkında bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN