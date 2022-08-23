NEHİRDE ÇAMURA SAPLANAN İNEKLERİ AFAD VE JAK EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

NEHİRDE ÇAMURA SAPLANAN İNEKLERİ AFAD VE JAK EKİPLERİ KURTARDI

23.08.2022 15:30

ERZİNCAN'da nehirde çamura saplanan 2 inek, AFAD ve JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.

ERZİNCAN'da nehirde çamura saplanan 2 inek, AFAD ve JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan'a 13 kilometre uzaklıktaki Pekmezli köyü yakınlarında bir vatandaşa ait 2 inek, Karasu Nehri'ndeki bataklığa saplandı. İneklerin sahibi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler hayvanlara ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıktan Karasu Nehri'ne botlarla gitti. Daha sonra halatla saplandıkları bataklıktan çıkartılan hayvanlar sahibine teslim edildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı Sinop'ta telefon hırsızlığı yapan zanlı Erzincan'da yakalandı Sinop'ta telefon hırsızlığı yapan zanlı Erzincan'da yakalandı
Kaynak: DHA

Erzincan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEHİRDE ÇAMURA SAPLANAN İNEKLERİ AFAD VE JAK EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: NEHİRDE ÇAMURA SAPLANAN İNEKLERİ AFAD VE JAK EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement