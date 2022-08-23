Erzincan 'a 13 kilometre uzaklıktaki Pekmezli köyü yakınlarında bir vatandaşa ait 2 inek, Karasu Nehri 'ndeki bataklığa saplandı. İneklerin sahibi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler hayvanlara ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıktan Karasu Nehri'ne botlarla gitti. Daha sonra halatla saplandıkları bataklıktan çıkartılan hayvanlar sahibine teslim edildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Erzincan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NEHİRDE ÇAMURA SAPLANAN İNEKLERİ AFAD VE JAK EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

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