Erzincan'da nenirde mahsur kalan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, çobanın da bulunduğu şişme botla nehrin ortasındaki adacığa ulaştı ve sığ bölgeden hayvanları sürerek karşı kıyıya geçirdi.

Kendi imkanlarıyla hayvanları karşı kıyıya geçiremeyen Yaprak, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Erzincan 'da Karasu Nehri'nde mahsur kalan 10 büyükbaş hayvanı AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

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