Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Erzincan'da odunlukta çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Kemah ilçesine bağlı Sürek köyünde Mustafa Baytok'a ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Köye gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın başka bir yere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle odunlukta maddi hasar oluştu.