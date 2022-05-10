Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu

10.05.2022 17:25

Erzincan'da odunlukta çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Erzincan'da odunlukta çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Kemah ilçesine bağlı Sürek köyünde Mustafa Baytok'a ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Köye gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın başka bir yere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle odunlukta maddi hasar oluştu.

Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu
Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu
Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu
Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu
Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu
Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu
Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu
Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu
Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu

YORUMLAR
500
Su şişeleme tesisinde çıkan yangında hasar oluştu Su şişeleme tesisinde çıkan yangında hasar oluştu BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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