Son Dakika Haberleri: Erzincan'da off-road heyecanı
Son Dakika Spor Erzincan'da off-road heyecanı

Erzincan'da off-road heyecanı

55 dakika önce

Erzincan'da 4. Dumanlı Doğa ve Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında off-road yarışı düzenlendi.

Erzincan'da off-road heyecanı, System.String[]

Erzincan'da 4. Dumanlı Doğa ve Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında off-road yarışı düzenlendi.

Erzincan 4x4 Off-Road ve Doğa Sporları Kulübünce (EROFF) organize edilen yarışlar, Refahiye Dumanlı Tabiat Parkı'nda hazırlanan 1,5 kilometrelik pistte 13 aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

Pilotlar çamur, rampa, su dolu çukurlar ile virajların bulunduğu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, pilotlar 12 zorlu kapıdan geçerek varış noktasına ulaşmaya çalıştı.

Kulüp Başkanı Sinan Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale renk katmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini, nefes kesen yarışları kazasız belasız bitirdiklerini dile getirdi.

Yarışmada dereceye giren pilotlara, festival komitesi tarafından kupa verildi.

Refahiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esenyurt'ta intikam cinayeti
Cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, karısıyla çocuk sahibi olmak istediklerini duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz Ali Babacan, Erdoğan'ın 'abim' dediği Nuri Pakdil'in cenazesine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:32:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da off-road heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]