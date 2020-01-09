Erzincan'da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor - Son Dakika

Erzincan'da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

6 saat önce

Erzincan'da "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesinin devamı olan "20' de 20" etkinliği kapsamında öğrenci veliler televizyonları kapatıp 20 dakika kitap okudu.

Erzincan'da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor, System.String[]

Erzincan'da "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesinin devamı olan "20' de 20" etkinliği kapsamında öğrenci veliler televizyonları kapatıp 20 dakika kitap okudu.


Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Ar-Ge Birimi tarafından yürütülen "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesinin bir ayağı olan "20' de 20" etkinliğinde öğrenciler ebeveynlerinde katılımı ile televizyonu kapatıp 20 dakika kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde yaş gruplarına göre hem öğrencilerin okuması hızlanırken, hem de okuma alışkanlığı oluşuyor. Ayrıca bu proje ile saat 20.00'de 20 dakika kitap okumak gelenek haline geliyor. Proje sayesinde ailede ve öğrencilerde kitap okumaya dair bir bilinç oluşmasını sağlamak ve bunu alışkanlık haline getirmek amaçlandı.


Projeyle ilgili bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan projesinin bir ayağı olan "20' de 20" etkinliğinde öğrenciler ebeveynlerinde katılımı ile televizyonu kapatıp 20 dakika kitap okuma etkinliği yapıyor. Etkinlikteki amacımız öğrenci ve ailelere kitap okumaya dair bir bilinç oluşturmak. Kitap okuma alışkanlığının yetersizliğinin ciddi bir sorun olduğu Türkiye'de bu alışkanlık ve bilincin uyandırılması, artık bir zorunluluk haline geldi. Bu zorunluluğun bir kültür halinde yerleşmesi durumunda maddi ve manevi alanlarda kalkınmamızın en önemli bir sacayağı da tamamlanmış olacak" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

10 yaşındaki öğrencisini yerden yere vurdu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:12 İstanbul'da tarihi eser operasyonu kamerada - Son Dakika
16:12 Burnunuzun dışı bozuksa içi sorunludur ! - Son Dakika
16:12 KKTC Dışişleri Bakanı Özersay Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı - Son Dakika
16:11 Sahilde kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
16:10 Engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi... - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:14:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]