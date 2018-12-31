Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Okullara Kar Tatili

Erzincan'da Okullara Kar Tatili

12 dakika önce

ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar bugün için bir gün tatil edildi.

Erzincan'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar bugün için bir gün tatil edildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli bakmakla yükümlü olduğu yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" denildi. - Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:07 Kaynak: DHA

Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftçi Kayıt Sistemi ve Destek Başvurularında Son Gün 31 Aralık Binali Yıldırım, İstanbul'da Rakibi Olan 'Ekrem İmamoğlu'nun Aleyhine Kullanılır' Diye Getirilen Dosyaları Geri Çevirdi

Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Orgeneral İsmail Metin Temel, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 09:19:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]