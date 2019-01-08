Erzincan'da Okullara Kar Tatili
1 saat önce
ERZİNCAN Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulları bugün tatil etti.
ERZİNCAN Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulları bugün tatil etti. Erzincan
Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili 8 Ocak Salı günü eğitime ara verilmiştir" denildi.
Valilik, engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ile hamile çalışanların izinli sayılacağını bildirdi. - Erzincan
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:29 Kaynak: DHA
Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı
Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi
Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı