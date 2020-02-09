Erzincan'da okullara kar tatili - Son Dakika
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Erzincan'da okullara kar tatili

38 dakika önce

ERZİNCAN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Erzincan'da okullara kar tatili, System.String[]

ERZİNCAN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada Erzincan il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle: "İlimizde etkili olan aşırı soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ilimiz genelinde 10 Şubat 2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır."


Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
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