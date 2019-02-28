Erzincan'da "Okuma Vakti" Projesi Hayata Geçti

Erzincan'da KYK Terzibaba Yurt Müdürlüğünde "Okuma Vakti" projesi gerçekleştirildi.

Erzincan'da KYK Terzibaba Yurt Müdürlüğünde "Okuma Vakti" projesi gerçekleştirildi.Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı hizmet veren KYK Terzibaba Yurt Müdürlüğünde "Okuma Vakti" projesi gerçekleştirildi.



Terzi Baba Yurt Müdürlüğünde barınan öğrenciler "Terzi Baba Yurt Müdürlüğü ile Okuma Vakti" projesini başlattı. Proje kapsamında öğrenciler Yalnızbağ Beldesi İbni Sina İlkokulu 2.A ve 2.B sınıflarındaki öğrencilere süt dağıtarak kitap okumanın önemini oyunlar eşliğinde anlattılar. Bununla birlikte her öğrenciye okumaları için kitap emanet ettiler. Öğrencilerle bu kitapları pazartesi günü başka okullardaki 2.sınıf öğrencilerine götürmek üzere teslim alacaklarını söyleyerek vedalaştılar. Öğrenciler bu proje ile amaçlarının Erzincan'da ki bütün okullardaki 2.sınıf öğrencilerini kitaplarla buluşturmak ve sorumluluk duygusunu aşılamak olduğunu belirttiler. - ERZİNCAN

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