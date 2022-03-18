Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

18.03.2022 01:22
Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda kentteki üniversite dahil tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslardaki eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

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Erzincan, Medya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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