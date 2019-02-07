Erzincan'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Eylemi Yapıldı

İçişleri Bakanlığı
'nca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan farkındalık eylemi tüm yurtta olduğu gibi Erzincan
'da da eş zamanlı olarak, yaya geçitlerinde uygulandı.
Bütün illerde eş zamanlı olarak düzenlenen eylem ile 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyurulmaya başlandı.
Yıl boyu devam edecek olan kampanyaya ilişkin oluşturulan farkındalık eylemi; şehir merkezindeki trafiğin yoğun olduğu Ordu Caddesi
üzerindeki yaya geçidinde, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Temizer, Erzincan Belediye Başkan Vekili Halit Mutlu
, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek
, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı
, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılımıyla, tüm sürücü ve yayalara aktarıldı.
İlimizdeki saat kulesi önünde tertiplenen programda konuşan Vali Arslantaş; "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle; "sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü getirilmiştir.
Yapılan bu düzenleme ile artık Araç
Sürücüleri, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş; Kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken Yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan Yayalara Durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.
Ülkemiz genelinde meydana gelen trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1700 yayayı kaybettiğimiz düşünüldüğünde mevzuatta getirilen bu yeni düzenlemenin geniş kitlelere duyurulması, bu konuya ilişkin farkındalığın arttırılarak tüm sürücülere bu davranışın kazandırılması çok önemli bir hale gelmektedir.
Bu amaçla İçişleri Bakanlığımız tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya yapılması kararlaştırılmıştır.
Yıl boyunca yapılacak kampanya faaliyetlerinin başlatılması ve etkin bir farkındalık sağlanması için, bugün 12.00-13.30 saatleri arasında tüm illerimizde eş zamanlı olarak etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda ilimizde de 30 farklı noktada ve tüm ilçelerimizde Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması konusunda etkinlikler düzenlenecektir.
2018 yılında ilimiz merkezinde meydana gelen toplam 500 yaralamalı trafik kazasının 115 adedi yayaya çarpma şeklinde meydana gelmiş olup, Yaya Öncelikli Trafik bilincinin oluşturulması ve yayaya çarpma şeklinde meydana gelen kazaların azaltılması amacıyla emniyet ve jandarma trafik birimlerimizce yıl boyunca çalışmalara devam edilecek, hazırlanan broşürler vatandaşlarımıza dağıtılacaktır.
Ülkemiz genelinde bugün eş zamanlı olarak başlatılan ve yıl boyunca devam edecek olan bu kampanyanın hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak, Vali Arslantaş ve beraberindekiler ışıksız bir yaya geçidindeki geçişleri, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Daha sonra ise trafik akışı devam ederken polis ekiplerinin müdahil olmadığı sırada yaya geçidinden geçiş sağlamaya çalışan Vali Arslantaş ve beraberindekiler, kendilerine yol vermeyen sürücüleri durdurarak, "görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş - çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları, yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkı vermeleri," bu kurallara uyulmaması dahilinde ise Karayolu Trafik Kanunu 74. Maddesi gereğince trafik idari para cezası uygulanacağına yönelik sürücülere uyarılarda bulunarak, bilgilendirici broşür dağıttı.
Erzincan'da yaya yoğunluğunun fazla olduğu 30 farklı noktada ve tüm ilçelerde "Yaya Öncelikli Trafik" bilincinin oluşturulması ve yayaya çarpma şeklinde meydana gelen kazaların azaltılması amacıyla Erzincan Valiliği'nce hazırlanan broşürler ile yıl boyunca Emniyet ve Jandarma
trafik birimleri tarafından bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. - ERZİNCAN