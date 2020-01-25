Erzincan'da örtü yangını - Son Dakika

Erzincan'ın Hancıçiftliği Köyünde çıkan örtü yangını, yaklaşık 2 dönümlük bir araziyi küle çevirdi.



Alınan bilgiye göre, Hancıçiftliği Köyünde saat 12.20'de arazide ot yangını çıktı. İtfaiye ekipleri, köyün içerisinden geçen sulama kanalının etrafında bulunan kuru otların alev alarak kanalın çevresinde bulunan evlerin bahçelerine de sirayet ettiği tespit etti. Yaklaşık 2 dönümlük bir araziyi küle çeviren yangına itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın maddi zarara yol açtı. - ERZİNCAN