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Erzincan'da ot yangını

9 dakika önce

Erzincan'da, bir evin bahçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın 5 saatlik çalışmayla söndürüldü.

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Erzincan'da, bir evin bahçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın 5 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Kemaliye ilçesindeki Ariki Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, mahalle yakınındaki bahçelere sıçradı.

Olay yerine gelen Kemaliye, İliç ve Arapgir belediyelerine ait 7 itfaiye aracı ve 20 işçi, yangına müdahale etti.

Jandarma ve üniversite öğrencileri ve vatandaşların da desteğiyle yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yaklaşık 15 dönümlük çalılık alanın zarar gördüğü yangında can kaybı yaşanmadı.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karahan, yaptığı açıklamada, çıkan yangınla büyük bir felaketin eşiğinden döndüklerini söyledi.

Yangın ihbarıyla hızlıca ekipleri bölgeye sevk ettiklerini ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangının, civarda bulunan evleri tehdit etmesi üzerine komşu ilçelerden ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler yardıma geldi. Yangın sırasında 20 kişilik ekibin yanı sıra jandarma ve üniversite öğrencileri de bizlere büyük destek verdiler. Yaklaşık 5 saatlik müdahalenin ardından yangını, herhangi bir felaket yaşamadan söndürmeyi başardık."

Kemaliye, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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