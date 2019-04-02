Erzincan'da "Otizm İçin Mavi Işık Yak" Projesi

Erzincan'da "Otizm İçin Mavi Işık Yak" projesiERZİNCAN - 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde Erzincan'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Erzincan'da "Otizm İçin Mavi Işık Yak" projesi



ERZİNCAN - 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde Erzincan'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda "Otizm İçin Mavi Işık Yak" projesi hayata geçirildi.

Etkinliklerde ilk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzincan İl Müdürlüğü ile Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa program düzenledi. Dünya Otizm Farkındalık Günü için otizmin sembolü olan mavi balonlar havaya bırakıldı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzincan İl Müdürü Muhammer Doğan, "Sosyal Hizmetler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir farkındalık etkinliği düzenledik. Malumunuz 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü tüm dünyada kutlanmakta. Bakanlığımız tarafından 2016 Aralık ayında ulusal eylem planı doğrultusunda bizler de ilde paydaş kuruluşlarla beraber ulusal eylem planımızı oluşturduk bu konuda farkındalık çalışmalarımız devam edecektir.

Otizm 0 ile 3 yaş arasında oluştuğu bilinmekte, genetik ve çevresel etkenlerden dolayı olduğu bilinmekte. Tedavisi ise henüz bulunamadı ancak en büyük tedavisi de erken teşhis. Bunun için özellikle ana babalar, ebeveynler şüpheli durumlarda çocuklarını özellikle uzman doktora götürmesi gerekiyor. Çünkü erken teşhis ile beraber bunu atlatabilen oluyor veya en aza indirilebiliyor. Erken teşhis çok önemli ülkemizde çok örnekler var. Erken teşhis ve ailenin bilinçlenmesi çok önemli. Bizler de bugün etkinlikte farkındalık için hep beraber diyoruz ki 'Otizm İçin Mavi Işık Yak.' Yine bu konuda konferanslarımız olacak. Özellikle anne babaları duyarlı olmaya davet ediyorum. Erken teşhis her şeyin çözümü olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından farkındalık etkinliğine katılanlarlar hep birlikte yanlarında getirdikleri mavi balonları havaya bıraktı.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzincan İl Müdürü Muhammer Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu ve vatandaşlar katıldı.

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