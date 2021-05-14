Erzincan'da otobüs bagajında 22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 22 düzensiz göçmen otobüs bagajında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.
Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagajında kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen buldu.
Yaklaşık 5 saat bagajda seyahat ettikleri öğrenilen ve havasız kalan sığınmacılara polislerce su ve yiyecek ikram edildi. Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardıkları yabancı uyruklulara maske dağıttı.
Kimlik tespiti için emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: AA
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