Erzincan'da otogar, havaalanı, tren garı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da otogar, havaalanı, tren garı dezenfekte edildi - Son Dakika

Erzincan'da otogar, havaalanı, tren garı dezenfekte edildi

12 dakika önce

Erzincan Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını başlattı.

Erzincan'da otogar, havaalanı, tren garı dezenfekte edildi, System.String[]

Erzincan Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını başlattı. Otogar, havaalanı ve tren garı dezenfekte edildi.


Kovid-19'un ülkede görülmesinin ardından şehrin dört bir yanında ivedi bir şekilde dezenfekte çalışmalarını başlatan Erzincan Belediyesi çalışmalarına ara vermeden şehirlerarası otobüs terminali, havalimanı, tren garı, kaldırımlar, otobüs durakları vb ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında çöpleri daha kısa süreli aralıklarda toplamaya başlayan Erzincan Belediyesi toplanan çöplerinde dezenfekte edilmesini sağlıyor.


Erzincan Belediyesince yapılan açıklamada, "Erzincan'ın koronavirüse karşı daha tedbirli olabilmesi için ilaçlama çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Dezenfekte işini birkaç kez tekrarlayacağız. İtfaiye araçlarımızda olsun diğer alet edevatlarımızda olsun yeterince dezenfektan ilaçlarımız bulunmaktadır halkımız bundan müsterih olsun, en iyi şekilde ilaçlama yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ERZİNCAN

Erzincan Belediyesi, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 14:38:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da otogar, havaalanı, tren garı dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]