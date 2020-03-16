Erzincan'da otogar, havaalanı, tren garı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Erzincan'da otogar, havaalanı, tren garı dezenfekte edildi - Son Dakika

Erzincan'da otogar, havaalanı, tren garı dezenfekte edildi

6 saat önce

Erzincan'da otogar, havaalanı, tren garı dezenfekte edildi Erzincan Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını başlattı.

Erzincan'da otogar, havaalanı, tren garı dezenfekte edildi

ERZİNCAN - Erzincan Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını başlattı. Otogar, havaalanı ve tren garı dezenfekte edildi.

Kovid-19'un ülkede görülmesinin ardından şehrin dört bir yanında ivedi bir şekilde dezenfekte çalışmalarını başlatan Erzincan Belediyesi çalışmalarına ara vermeden şehirlerarası otobüs terminali, havalimanı, tren garı, kaldırımlar, otobüs durakları vb ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında çöpleri daha kısa süreli aralıklarda toplamaya başlayan Erzincan Belediyesi toplanan çöplerinde dezenfekte edilmesini sağlıyor.

Erzincan Belediyesince yapılan açıklamada, "Erzincan'ın koronavirüse karşı daha tedbirli olabilmesi için ilaçlama çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Dezenfekte işini birkaç kez tekrarlayacağız. İtfaiye araçlarımızda olsun diğer alet edevatlarımızda olsun yeterince dezenfektan ilaçlarımız bulunmaktadır halkımız bundan müsterih olsun, en iyi şekilde ilaçlama yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Erzincan'da otogar, havaalanı, tren garı dezenfekte edildi

Erzincan Belediyesi, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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