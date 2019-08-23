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Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü

48 dakika önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, yoldan çıkarak saplandığı bariyerler ön kısmından girip arka bölümünden çıkan otomobildeki sürücü öldü.

Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, System.String[]

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, yoldan çıkarak saplandığı bariyerler ön kısmından girip arka bölümünden çıkan otomobildeki sürücü öldü.

Fatih Yeniçeri (37) yönetimindeki 26 KY 970 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolunun Üzümlü Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere saplandı.

Bariyerin otomobilin ön kısmından girip arka bölümünden çıktığı kazada, alev alan araçtaki sürücü Yeniçeri içeride sıkıştı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan Yeniçeri, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bariyerlere saplanan araç kaza yerine gelen AFAD ekiplerinin bariyerleri kesmesi sonucu yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolunda bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yeniçeri'nin kaza yaptığı otomobili gün içerisinde Eskişehir'den satın aldığı ve Üzümlü'deki evine dönerken ilçe girişinde kaza yaparak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Erzincan, Üzümlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:36 Kaynak: AA
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