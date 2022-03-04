ERZİNCAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ERZİNCAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

04.03.2022 15:56

ERZİNCAN'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

ERZİNCAN'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Erzincan- Gümüşhane yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Taner Önüç'ün kullandığı 24 AAE 736 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada Taner Önüç, araçta sıkışarak yaralanırken, İsmail Önüç ise hayatını kaybetti. Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin kurtardığı Taner Önüç, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail Önüç'ün cansız bedeni ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ERZİNCAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
ERZİNCAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
ERZİNCAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

YORUMLAR
500
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Gümüşhane'de tünelden çıkan araç beton bariyere çarptı Gümüşhane'de tünelden çıkan araç beton bariyere çarptı

Gümüşhane, Otomobil, Erzincan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZİNCAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyuncu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:45:29. #1.12#
SON DAKİKA: ERZİNCAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement