Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Erzincan'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

33 dakika önce

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Sivas'tan, Erzincan'ın İliç ilçesine giden Arif Akbulut'un (32) kullandığı 06 AH 0047 plakalı otomobil, Kayacık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Nuray (28) ve 2 yaşındaki kızı Buğlem Nehir Akbulut yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:49 Kaynak: AA

Sivas, Erzincan, Güncel
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