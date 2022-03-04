Otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Taner Önüç'ün (47) kullandığı 24 AAE 736 plakalı otomobil, Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü yaralandı, aynı araçtaki babası İsmail Önüç (79) hayatını kaybetti.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taner Önüç'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İsmail Önüç'ün cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.