Otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

04.03.2022 15:20

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Taner Önüç'ün (47) kullandığı 24 AAE 736 plakalı otomobil, Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü yaralandı, aynı araçtaki babası İsmail Önüç (79) hayatını kaybetti.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taner Önüç'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İsmail Önüç'ün cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Kavşaktan dönmeye çalışan otomobil 4 araca zarar verdi: 1 yaralı Kavşaktan dönmeye çalışan otomobil 4 araca zarar verdi: 1 yaralı Samsun'da tırla çarpışıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı Samsun'da tırla çarpışıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gümüşhane, Otomobil, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:04 Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak?
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:29:56. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement